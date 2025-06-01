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01 июня, 21:41

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Синоптик Леус: в Москве в ночь на 2 июня возможно появление полярного сияния

Полярное сияние возможно в Москве в ночь на 2 июня

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве в ночь на понедельник, 2 июня, возможно появление полярного сияния. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как отметил синоптик, граница полярного овала, где возможно возникновение полярных сияний, сдвинулась на 250–350 километров южнее столицы.

"Очень сильная и продолжительная магнитная буря, которая длится уже около 15 часов, может стать причиной активных и простирающихся далеко на юг северных сияний", – сказал Леус.

По его словам, с наступлением темноты и при условии ясного неба жители России вероятно смогут наблюдать полярное сияние.

Ранее ученые зарегистрировали на Солнце самый крупный в этом году выброс плазмы, направленный в сторону Земли. Выброс был зафиксирован в ночь на 31 мая, что стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2.

Отмечалось, что это может привести к самой крупной серии магнитных бурь с пиковыми значениями до G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу). При этом приход солнечного вещества к Земле возможен уже поздним вечером 1 июня по московскому времени.

Мощная магнитная буря началась на Земле

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