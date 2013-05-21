Российский меценат награжден за спектакль по пьесе Аркадия Хайта

19 мая в Московском еврейском театре "Шалом" чествовали спектакль "Моя кошерная леди", которому в этом сезоне исполняется 10 лет.

Героями вечера стали исполнительница главной роли Виктория Тарасова и режиссер Лев Шимелов, чей творческий тандем подарил зрителям за это время 400 спектаклей, рассказывающих о любви еврейского врача и простой русской девушки.

Музыкальную комедию "Моя кошерная леди" придумал российский сатирик Аркадий Хайт, музыку к спектаклю написал композитор Владимир Шаинский, а за постановку пьесы на сцене еврейского театра взялся актер и режиссер Лев Шимелов.

Художественный руководитель театра Александр Левенбук заочно вручил памятную награду "10 лет. 1 спектакль. 1 меценат" отсутствующему в данный момент в Москве предпринимателю Феликсу Комарову. В 2003 году Комаров выступил в качестве мецената постановки пьесы, сообщается в пресс-релизе театра.