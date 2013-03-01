В "Царицыно" покажут концерт-сказку по басням Крылова

В музее-заповеднике "Царицыно" в рамках цикла концертов для детей "Сказки под музыку" покажут представление по мотивам басен Крылова. Концерт-сказка "А ларчик просто открывался" состоится 2 марта.

Постановку представят солисты "Москонцерта", лауреаты международных конкурсов - Светлана Горячева (лирическое сопрано), Владимир Родионов (тенор), Александр Фомин (бас), Татьяна Телегина (художественное слово) и Светлана Сорокина (фортепиано).

Представление рассчитано на детей дошкольного возраста.