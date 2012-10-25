Разоблачены биржевики, "отмывшие" более 12 миллиардов рублей

Московские полицейские разоблачили преступную группу, которая в результате незаконной банковской деятельности "отмыла" более 12 миллиардов рублей, информирует пресс-служба управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Москве.

"В УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве поступила информация о том, что сотрудники одной из столичных товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и осуществляли обналичивание и транзит денег за границу.

По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

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