25 октября 2012, 09:45Происшествия
Разоблачены биржевики, "отмывшие" более 12 миллиардов рублей
Московские полицейские разоблачили преступную группу, которая в результате незаконной банковской деятельности "отмыла" более 12 миллиардов рублей, информирует пресс-служба управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Москве.
"В УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве поступила информация о том, что сотрудники одной из столичных товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность", - говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленники использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и осуществляли обналичивание и транзит денег за границу.
По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 миллиардов рублей.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
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