Дела о мошенничестве будут заводить только по заявлению потерпевших

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Госдума во втором чтении приняла закон, запрещающий заводить уголовные дела о мошенничестве без заявления потерпевшего. 339 депутатов проголосовали "за", четверо – "против", один воздержался.

Верховный суд внес законопроект в Госдуму 11 апреля, 23 октября он был принят в первом чтении. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс России подразумевают отнесение всех видов мошенничества к уголовным делам частно-публичного обвинения.

Уголовные дела о мошенничестве без заявления пострадавшего будут заводиться только в случае, если речь идет о государственных или муниципальных предприятиях, госкорпорациях, госкомпаниях, коммерческих организациях с прямым участием государства или муниципалитета в уставном капитале, либо если предметом преступления было государственное или муниципальное имущество, сообщает РИА Новости.

Кроме того, закон повышает штраф за мошенничество в крупном размере с 10 до 80 тысяч рублей, теперь эта ответственность распространяется также на мошенничество с недвижимостью. Мошенничество более чем на 1,5 миллиона рублей признается крупным, более чем на шесть миллионов рублей – особо крупным.