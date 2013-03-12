Жители ЮЗАО сообщают о фактах мошенничества с косметикой

Жительница Академического района в ЮЗАО Елена сообщает о фактах мошенничества с косметикой. Схема обмана проста - чтобы получить дорогие подарки, нужно заплатить определенную сумму (якобы налог).

"По подъездам ходят девушки, которые заявляют, что являются торговыми представителями крупной парфюмерной сети. Они предлагают подарки – косметику и духи известных марок - и карту на 25-процентную скидку", - сообщила Елена.

Затем они просят заплатить обязательный 18-процентный налог. При этом мошенницы заявляют, что акция проводится в честь открытия нового магазина парфюмерной сети в ТЦ "Гагаринский". Елена позвонила в компанию, где ей сообщили, что открытия нового магазина там не планируется и подобные акции компанией не проводятся.

Одна девушка высокая, светло-русая, была в светлой куртке и мини-юбке. Вторая пониже ростом, с темными волосами. Они ходят с фирменной сумкой, в которой находится косметика.

В руках у девушек был планшет с листами, на которых записаны разным почерком данные людей, в том числе номера телефонов.

Мы поддерживаем Елену, и просим жителей столицы быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников.

