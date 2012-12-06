Нового директора театра имени Образцова выберут на конкурсной основе

Нового директора Государственного академического театра кукол имени Образцова выберут по итогам конкурса, который пройдет 22 января. Имена кандидатов на должность пока не названы.

"После того как Мосгорсуд оставил приговор бывшему директору театра Андрею Лучину в силе, мы закрываем тему и объявляем конкурс на эту должность", - рассказал "Интерфаксу" начальник Департамента контроля и кадров министерства культуры РФ Владимир Аристархов.

Напомним, 3 декабря Мосгорсуд признал законным приговор бывшему директору театра имени Образцова Андрею Лучину, который был осужден на пять лет условно по делу о растрате бюджетных средств.

По информации следствия, в 2009 году Лучин оформил подложные подложные документы для участия нескольких фиктивных фирм в конкурсах на заключение госконтрактов на изготовление и ремонт реквизита для спектаклей. Он заключил госконтракты, подписал акты приема-сдачи выполненных работ и счета на оплату, в результате чего на расчетные счета фиктивных фирм были перечислены около 19 миллионов бюджетных денег. Из этой суммы на нужды театра было потрачено 6,6 миллионов. На остальные деньги Лучи и его супруга, которая также стала фигуранткой дела. Купили квартиру. Жена бывшего директора театра получила четыре года условно за пособничество мошенничеству.