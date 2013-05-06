В Новопушкинском сквере пройдет перформанс "Арт-митинг"

6 мая в Новопушкинском сквере арт-группа "Люди" презентует уникальный проект "Арт-митинг", который станет заявкой актеров на Премию Кандинского.

За счет актерской игры, инсталляций, аудио- и видеопродуктов участники арт-группы покажут взаимоотношения общества и государства, а также политическую и митинговую активность граждан.

Прием заявок на участие в конкурсе на Премию Кандинского, которая присуждается в номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года", завершится 15 мая. Ее общий призовой фонд - 50 тысяч евро.

Начало мероприятия – в 14:00.