Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая 2013, 10:24

Политика

В Новопушкинском сквере пройдет перформанс "Арт-митинг"

6 мая в Новопушкинском сквере арт-группа "Люди" презентует уникальный проект "Арт-митинг", который станет заявкой актеров на Премию Кандинского.

За счет актерской игры, инсталляций, аудио- и видеопродуктов участники арт-группы покажут взаимоотношения общества и государства, а также политическую и митинговую активность граждан.

Прием заявок на участие в конкурсе на Премию Кандинского, которая присуждается в номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года", завершится 15 мая. Ее общий призовой фонд - 50 тысяч евро.

Начало мероприятия – в 14:00.

митинги перформанс Премия Кандинского Новопушкинский сквер инсталляции

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика