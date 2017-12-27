Изменен режим работы перехода с "Войковской" на МЦК через ТЦ "Метрополис"

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Режим работы перехода со станции "Войковская" Замоскворецкой линии метро на станцию МЦК "Балтийская" через торговый центр "Метрополис" изменится. С 28 декабря переход будет открыт до 23:00. Об этом сообщается в официальном канале метрополитена в Telegram.

Как сказано в тексте сообщения, начиная с 28 декабря по рабочим дням пассажиры смогут воспользоваться переходом со станции "Войковская" на станцию МЦК "Балтийская" через ТЦ "Метрополис" с 7:00 до 23:00.

В администрации столичной подземки также уточнили. что по выходным и праздничным дням переход будет открыт с 8:00 до 23:00.

Ранее сообщалось, в новогоднюю ночь выход со станции "Охотный ряд" не будет ограничен, хотя первоначально появилась информация о том, что выход со станции будет осуществляться только по спецпропускам. При этом из-за большого числа людей в центре города в ночь на 1 января пассажирам посоветовали пользоваться другими станциями.