Изменен режим работы перехода с "Войковской" на МЦК через ТЦ "Метрополис"

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Режим работы перехода со станции "Войковская" Замоскворецкой линии метро на станцию МЦК "Балтийская" через торговый центр "Метрополис" изменится. С 28 декабря переход будет открыт до 23:00. Об этом сообщается в официальном канале метрополитена в Telegram.
Как сказано в тексте сообщения, начиная с 28 декабря по рабочим дням пассажиры смогут воспользоваться переходом со станции "Войковская" на станцию МЦК "Балтийская" через ТЦ "Метрополис" с 7:00 до 23:00.
В администрации столичной подземки также уточнили. что по выходным и праздничным дням переход будет открыт с 8:00 до 23:00.
Ранее сообщалось, в новогоднюю ночь выход со станции "Охотный ряд" не будет ограничен, хотя первоначально появилась информация о том, что выход со станции будет осуществляться только по спецпропускам. При этом из-за большого числа людей в центре города в ночь на 1 января пассажирам посоветовали пользоваться другими станциями.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: