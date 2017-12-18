Почти 700 литров чая раздали пассажирам в выходные около закрытых станций метро

Фото: ТАСС/Zuma/J.M. Guyon
Пассажирам метро раздали почти 700 литров горячего чая возле закрытых станций Замоскворецкой линии. В минувшие выходные, 16 и 17 декабря, метрополитен организовал для этого специальные пункты, сообщает пресс-служба подземки.
Горячие напитки разливали около станций метро "Сокол" и "Речной вокзал", от которых отходили компенсационные автобусы. Такой сервис был организован в связи с закрытием станций "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская".
Подобные работы также запланированы на 23 и 24 декабря.
Закрытие станций связано с проведением работы по присоединению к зеленой ветке новой станции "Ховрино". Поезда по Замоскворецкой линии следовали только до станции "Сокол".
Для проезда пассажиров от "Речного вокзала" до "Сокола" запустили автобусы бесплатного компенсационного маршрута КМ.
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