Россиянки не вышли в финал соревнований по метанию диска

Российские спортсменки не сумели пробиться в финал соревнований по метанию диска. Лучшая из наших спортсменок - Вера Ганеева - заняла лишь 15-е место.

Первое место по итогам предварительного этапа заняла Зинаида Сендриуте из Литвы, метнувшая снаряд на 64,16 метра. Второй стала представительница Кубы Яролис Барриос с результатом 63,63 метра. Хорватская спортсменка Сандра Перкович, которая в своей лучшей попытке метнула диск на 63,62 метра расположилась на третьем месте.

Что касается российских спортсменок, то их выступление получилось неудачным. Вера Ганеева показала результат в 58,37 метра и стала пятнадцатой. Екатерина Строкова заняла 16-е место, а Светлана Сайкина - 20-е.

Этого оказалось недостаточно для того, чтобы пройти квалификацию. Таким образом, россиянки завершили свое выступление в стартовой дисциплине Чемпионата мира по легкой атлетике.

Ганеева, объясняя причины неудачного выступления в беседе с журналистами, заявила, что незадолго до первенства перенесла отравление и не успела восстановиться.