Собянин: в Москве провели уникальную операцию на легочной артерии у детей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию по транскатетерной установке усовершенствованного протеза клапана легочной артерии, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что такой протез ставят подросткам, которым в младенчестве выполнили коррекцию ряда врожденных пороков сердца. По мере роста ребенка отсутствие легочного клапана приводит к развитию сердечной недостаточности, что требует выполнения повторной операции, пояснил Собянин.

Новый самораскрывающийся клапан имеет более широкий спектр применения и может очень точно "встроиться" в артерию и восстановить функцию легочного клапана. Операция проводится через вену на ноге, и такая технология позволяет избежать сложного, повторного хирургического вмешательства на открытом сердце.

Первыми пациентами стали подростки 15 и 16 лет. Они чувствуют себя хорошо и уже выписаны из стационара.

Собянин обратил внимание, что предыдущее поколение клапанов также впервые в стране использовали врачи Морозовской детской больницы. Она уже третий год подряд является лидером по количеству подобных операций.

Ранее хирурги Морозовской детской больницы провели операцию 16-летней девочке с синдромом Рапунцель, у которой из-за привычки жевать волосы в желудке образовался волосяной комок.

Оказалось, что ком занял почти весь объем желудка и двенадцатиперстной кишки. После успешно проведенной операции спустя 12 дней пациентка была выписана, а родителей призвали сделать подростку короткую прическу.