Юго-Восточную хорду построят за 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Юго-Восточную хорду построят в столице максимум за пять лет, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". По словам мэра, она решит проблемы в самых перегруженных с точки зрения транспорта районах юга и востока столицы.

Проект строительства мэр назвал очень сложным и важным. Он напомнил, что власти только приступают к его реализации.

"Тем не менее, считаем, что в ближайшие три–четыре, максимум пять лет этот проект должен быть реализован", – сказал Собянин.

Строящаяся магистраль войдет в состав так называемого хордового транспортного кольца, состоящего из Южной рокады, а также Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд.

Ранее сообщалось, что начать строительство Юго-Восточной хорды планируется уже летом нынешнего года. Объем работ – порядка 350 миллиардов рублей.

До этого заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что строительство всех участков Юго-Восточной хорды планируют начать до конца текущего года. По его словам, более 500 объектов придется освободить для строительства хорды.

Предполагается, что четыре хорды образуют вокруг Москвы новое кольцо, которое поможет разгрузить дороги в центре города. В 2019 году в эксплуатацию собираются сдать сразу несколько крупных дорожных объектов.