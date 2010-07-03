Строительство Юго-Восточной хорды планируют начать летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин заявил, что уже летом нынешнего года планируют начать строительство Юго-Восточной хорды, передает Агентство "Москва".
"Объем работ – порядка 350 миллиардов рублей. Задача поставлена выполнить этот объем работ за три года. Летом приступаем к началу строительных работ", – сказал Газизуллин.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство всех участков Юго-Восточной хорды планируют начать до конца текущего года.
По его словам, более 500 объектов придется освободить для строительства хорды.
Предполагается, что четыре хорды образуют вокруг Москвы новое кольцо, которое поможет разгрузить дороги в центре города. В 2019 году в эксплуатацию собираются сдать сразу несколько крупных дорожных объектов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.