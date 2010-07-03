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16:33

Строительство Юго-Восточной хорды планируют начать летом

город строительство дороги

16:33

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин заявил, что уже летом нынешнего года планируют начать строительство Юго-Восточной хорды, передает Агентство "Москва".

"Объем работ – порядка 350 миллиардов рублей. Задача поставлена выполнить этот объем работ за три года. Летом приступаем к началу строительных работ", – сказал Газизуллин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство всех участков Юго-Восточной хорды планируют начать до конца текущего года.

По его словам, более 500 объектов придется освободить для строительства хорды.

Предполагается, что четыре хорды образуют вокруг Москвы новое кольцо, которое поможет разгрузить дороги в центре города. В 2019 году в эксплуатацию собираются сдать сразу несколько крупных дорожных объектов.

"Москва в цифрах": Юго-Восточная хорда

город строительство дороги

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