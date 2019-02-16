Строительство всех участков Юго-Восточной хорды планируют начать до конца 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строительство всех участков Юго-Восточной хорды планируют начать до конца текущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, более 500 объектов придется освободить для строительства хорды.
"На тех участках, на которые мы имеем документацию, на данный момент приступили к работам. До конца марта мы закончим всю градостроительную документацию и до конца года мы приступим к строительству на всех участках", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".
Четыре хорды образуют вокруг Москвы новое кольцо, которое поможет разгрузить дороги в центре города. В 2019 году в эксплуатацию собираются сдать сразу несколько крупных дорожных объектов.
Ранее сообщалось, что в четвертом квартале нынешнего года планируют завершить строительство эстакады на Дорожной улице.
Также на этой улице появятся три подземных пешеходных перехода. После реконструкции Дорожная улица станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении. Кроме того, будет обеспечен еще один удобный выезд автотранспорта на МКАД, который разгрузит Варшавское шоссе.
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