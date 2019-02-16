Строительство всех участков Юго-Восточной хорды планируют начать до конца 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство всех участков Юго-Восточной хорды планируют начать до конца текущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, более 500 объектов придется освободить для строительства хорды.

"На тех участках, на которые мы имеем документацию, на данный момент приступили к работам. До конца марта мы закончим всю градостроительную документацию и до конца года мы приступим к строительству на всех участках", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Четыре хорды образуют вокруг Москвы новое кольцо, которое поможет разгрузить дороги в центре города. В 2019 году в эксплуатацию собираются сдать сразу несколько крупных дорожных объектов.

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале нынешнего года планируют завершить строительство эстакады на Дорожной улице.

Также на этой улице появятся три подземных пешеходных перехода. После реконструкции Дорожная улица станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении. Кроме того, будет обеспечен еще один удобный выезд автотранспорта на МКАД, который разгрузит Варшавское шоссе.