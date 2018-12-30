Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

06:26

Утвержден проект планировки коллектора дождевой канализации в районе Северный

мэр Москвы Сергей Собянин строительство

06:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/aa-w

Сергей Собянин утвердил проект планировки коллектора дождевой канализации в районе Северный. Постановление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о проекте планировки территории линейного объекта. Трасса коллектора дождевой канализации проходит от улицы Арсюкова, вдоль коттеджной застройки, Старо-Марковского кладбища и далее до Челобитьевского шоссе. Общая протяженность коллектора – 2 тысячи 290 метров.

Сообщается, что проект не предусматривает сноса каких-либо объектов капитального строительства.

Отмечается, что работы на территории природных комплексов будут вестись закрытым способом с максимальным сохранением зеленых насаждений.

Ранее мэр Москвы утвердил проект планировки территории на западе столицы. Речь идет об участке, ограниченном улицей Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским проспектом и рекой Раменкой.

Согласно документу, на площади в 160,9 га построят градостроительные комплексы, в которых будут многоквартирные жилые дома, объекты социального и бытового обслуживания, общеобразовательные организации и медцентр.

мэр Москвы Сергей Собянин строительство

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика