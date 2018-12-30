Утвержден проект планировки коллектора дождевой канализации в районе Северный

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Сергей Собянин утвердил проект планировки коллектора дождевой канализации в районе Северный. Постановление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о проекте планировки территории линейного объекта. Трасса коллектора дождевой канализации проходит от улицы Арсюкова, вдоль коттеджной застройки, Старо-Марковского кладбища и далее до Челобитьевского шоссе. Общая протяженность коллектора – 2 тысячи 290 метров.

Сообщается, что проект не предусматривает сноса каких-либо объектов капитального строительства.

Отмечается, что работы на территории природных комплексов будут вестись закрытым способом с максимальным сохранением зеленых насаждений.

Ранее мэр Москвы утвердил проект планировки территории на западе столицы. Речь идет об участке, ограниченном улицей Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским проспектом и рекой Раменкой.

Согласно документу, на площади в 160,9 га построят градостроительные комплексы, в которых будут многоквартирные жилые дома, объекты социального и бытового обслуживания, общеобразовательные организации и медцентр.