Собянин утвердил планировку территории в 160,9 га на западе Москвы

Мэр Москвы утвердил проект планировки территории на западе столицы. Постановление размещено на портале мэра и правительства Москвы.
Согласно документу, речь идет о площади в 160,9 га. Проектируемый участок ограничен улицей Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским проспектом и рекой Раменкой.
Предусматривается строительство высотных градостроительных комплексов, в которых будут многоквартирные жилые дома, объекты социального и бытового обслуживания, общеобразовательные организации и медцентр.
Помимо этого в плане устройство пешеходной связи со станцией "Мичуринский проспект" Солнцевской линии метрополитена.
Ранее Собянин утвердил проект планировки участка на севере столицы.
Согласно проекту, на территории, ограниченной улицей Линии Октябрьской Железной Дороги, улицей Станционная, 3-м Нижнелихоборским проездом и Дмитровским шоссе, построят многоквартирный жилой дом, многофункциональный общественный центр и храм на 500 прихожан.
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