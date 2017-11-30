Собянин открыл научно-практический форум "Здоровье Москвы"

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Сергей Собянин открыл XVI ассамблею "Здоровье Москвы" в МВЦ "Крокус Экспо".

В научно-практическом форуме участвуют руководители и сотрудники медорганизаций столицы, представители федеральных и ведомственных медучреждений, общественных организаций, преподаватели и ученые. Всего участниками станут более трех тысяч специалистов. На мероприятии подведут итоги развития столичного здравоохранения в уходящем году и определят главные направления работы на следующий.

Программа ассамблеи включает пленарное заседание, мастер-классы, круглые столы, симпозиумы. На форуме организовали выставку современных достижений и медицинских технологий, применяемых в медорганизациях государственной системы здравоохранения Москвы.

На площадке "Территория достижений московского здравоохранения" размещены стенды НИИ скорой помощи имени Склифософского, ГКБ имени Боткина, ГКБ № 67 имени Ворохобова, ГКБ № 52, АНО "Выбор родителей", Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, Московского клинического научно-практического центра имени Логинова, Российского медицинского университета имени Пирогова. Молодежный совет при столичном департаменте здравоохранения на отдельном стенде представил новый проект, призванный рассказывать населению о профилактике заболеваний, – "ЗОЖ через молодежь".

Стали известны итоги Московского фестиваля в области здравоохранения "Формула жизни – 2017". Его лауреатами стали 37 специалистов, 1 династия врачей, 9 медорганизаций, 9 победителей в голосовании за лучшую идею "Моя поликлиника" и 3 клиники – победители конкурса "Лучший сайт". Сергей Собянин вручил награды лучшим больницам и поликлиникам города и лауреатам в номинациях "Медицинская династия" и "За верность профессии". Лауреатов фестиваля "Формула жизни – 2017" наградят на главной церемонии в столичной мэрии в ближайшее время.