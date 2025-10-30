Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подходе к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО сбили еще один украинский дрон, летевший в сторону Москвы, ночью в четверг, 30 октября. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации двух дронов, летевших на Москву. До этого еще о двух БПЛА. На месте падения обломков также работают оперативные службы.

На фоне сообщений об атаке, ограничения на работу были введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты.