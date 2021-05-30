Малый и средний бизнес Москвы динамично набирает обороты после пандемии

09:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Малый и средний бизнес в Москве динамично начинает набирать обороты после пандемии, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
"Потихоньку выправляется. По финансовому результату мы видим, сейчас динамично начинает набирать обороты. Это здорово", – сказал мэр, комментируя состояние малого и среднего бизнеса в столице .
Он подчеркнул, что не все смогли пережить пандемию коронавируса, однако большинству это удалось благодаря поддержке, которую оказывали президент и правительство России. Мэр добавил, что власти Москвы поддерживали и развивали эти меры поддержки, а также не дали на год закрыться городу.
Ранее сообщалось, что столичные компании-экспортеры теперь могут подавать заявки на получение гранта и субсидий в онлайн-формате. Сервис доступен на портале mos.ru в разделе "Организация бизнеса" каталога услуг для бизнеса. Для того чтобы начать пользоваться услугой, необходимо пройти авторизацию на портале при помощи электронной подписи.
Субсидии дают возможность предпринимателям возмещать до 12,5 миллиона рублей затрат на перевозку и реализацию продукции за рубежом. Это могут быть расходы на транспортировку, патентование, сертификацию, адаптацию продукции, а также на сертификацию систем менеджмента.
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