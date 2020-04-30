Собянин назвал условие снятия ограничений после праздников

30 апреля, 20:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о снятии ограничительных мер в Москве.
Мэр столицы отметил, что если после майских праздников сохранится позитивная динамика в борьбе с коронавирусной инфекцией, то можно будет начинать постепенные послабления режима.
"Сам критерий понятен: заболеваемость не должна расти, она должна снижаться, а система здравоохранения должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами. Надеюсь, после [майских] праздников мы подведем итоги, посмотрим динамику, примем те решения, которые необходимы", – отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Также он уточнил, что многое будет зависеть от самих граждан, в частности от того, насколько ответственно они будут соблюдать режим самоизоляции.
Ранее градоначальник сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. По словам мэра, об этом свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней. Он предположил, что столица вышла на пик коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с вирусом.
Согласно последним данным, за последние сутки в России подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.
Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.
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