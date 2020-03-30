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Мэр Москвы

19:42

Собянин утвердил проект планировки микрорайона в Северном Тушине

мэр Москвы Сергей Собянин город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории микрорайона № 5 в Северном Тушине. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Утвердить проект планировки территории микрорайона № 5 района Северное Тушино города Москвы", – указано в постановлении.

Новые дома на выбранном участке будут возводить в рамках реализации программы реновации. Территория микрорайона ограничена улицей Героев Панфиловцев, бульваром Яна Райниса и улицей Туристской.

Сначала землю освободят от многоквартирных домов общей площадью свыше 161 тысячи квадратных метров и отдельных нежилых объектов. Впоследствии планируется перейти к проектированию и строительству многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами.

В столичном районе Южное Тушино в конце февраля 2020 года началось строительство жилого дома на 120 квартир. Работы осуществляются в рамках программы реновации.

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