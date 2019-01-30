Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:39

Парк электричек обновлен более чем наполовину – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

19:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Парк пригородных поездов обновлен на 52% по сравнению с 2010 годом, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что это стало возможным благодаря программе развития ж/д перевозок.

Также градоначальник добавил, что Московские центральные диаметры изменят представление москвичей об электричках. По МЦД будут ходить самые современные и комфортные поезда.


Ранее сообщалось, что движение по первым двум МЦД запустят к концу 2019 – началу 2020 года.

В конце 2019 – начале 2020 года должны запустить движение по первым двум Московским центральным диаметрам – это МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Работать диаметры будут с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. А поезда на МЦК в час пик будут курсировать каждые четыре минуты вместо пяти.

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика