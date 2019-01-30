Парк электричек обновлен более чем наполовину – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Парк пригородных поездов обновлен на 52% по сравнению с 2010 годом, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что это стало возможным благодаря программе развития ж/д перевозок.

Также градоначальник добавил, что Московские центральные диаметры изменят представление москвичей об электричках. По МЦД будут ходить самые современные и комфортные поезда.

Благодаря программе развития ж/д перевозок, парк пригородных поездов обновлен уже на 52%. Сравниваю с 2010 годом. А проект #МЦД вообще изменит представление москвичей об электричках. По диаметрам будут ходить самые современные и комфортные поезда. pic.twitter.com/B6cIK1uzFO — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 января 2019 г.



Ранее сообщалось, что движение по первым двум МЦД запустят к концу 2019 – началу 2020 года.

В конце 2019 – начале 2020 года должны запустить движение по первым двум Московским центральным диаметрам – это МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Работать диаметры будут с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. А поезда на МЦК в час пик будут курсировать каждые четыре минуты вместо пяти.