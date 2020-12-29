Собянин поблагодарил сотрудников комплекса городского хозяйства за работу в 2020 году

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Сергей Собянин поблагодарил работников комплекса городского хозяйства за работу в этом году. Об этом говорится на странице мэра Москвы в соцсети "ВКонтакте".

"Праздники для коммунальщиков – это дополнительная работа. В Москве в эти дни круглосуточно дежурят полторы тысячи аварийных бригад ЖКХ, а за чистотой улиц и дворов постоянно следят тысячи дворников и дорожных рабочих", – написал градоначальник. По словам Сергея Собянина, все службы города стараются, чтобы в домах горожан было тепло, светло, а на улицах – чисто.

"Спасибо от имени москвичей всем сотрудникам комплекса городского хозяйства! У вас был сложный год. Из-за пандемии пришлось работать гораздо больше", – отметил мэр столицы. Сергей Собянин напомнил, что немало сил было брошено на дезинфекцию города. Удалось в кратчайшие сроки подготовить Москву к отопительному сезону, обратил внимание глава города.

Кроме того, мэр Москвы добавил, что при постройке больничного комплекса в Вороновском поселении буквально за месяц были проложены все коммуникации.

Ранее Собянин поблагодарил столичных учителей за работу в пандемию. Он добавил, что в Москве все больше профильных классов, среди которых медицинские, инженерные и IT.