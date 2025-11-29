Форма поиска по сайту

29 ноября, 12:17

Мэр Москвы

Собянин рассказал, что в Москве возвели 37 автомобильных мостов с 2011 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2011 года в Москве возвели 37 автомобильных и 5 пешеходных мостов, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Сегодня День мостов – праздник всех, кто причастен к созданию и эксплуатации этих величественных сооружений. В столице каждый такой объект служит людям долгие годы, делает город красивее, а движение – удобнее для миллионов москвичей", – отметил мэр города.

Он добавил, что многие мосты стали визитными карточками своих районов. Например, Гагаринский мост с арками алого цвета является визуальным символом районов Хорошёво-Мнёвники и Филевский парк. Мост через Водоотводный канал, в свою очередь, стал частью живописного прогулочного маршрута.

В 2025 году были открыты три автодорожных моста – ко Дню города, в частности, запустили движение по мосту Академика Королева. Он связал Шелепихинскую набережную с Филевской поймой и Национальным космическим центром.

В рамках продления Мосфильмовской улицы построили два моста, с которых открывается живописный вид на ландшафтный заказник и прилегающую территорию. Велопешеходный мост в Нагатинском Затоне открыт в начале этого года.

Кроме того, сейчас идет строительство трех мостов через Москву-реку, а именно:

  • пешеходного между районами Хорошёво-Мнёвники и Крылатское;
  • пешеходного между Мнёвниковской поймой и парком "Фили";
  • уникального автодорожного моста-паруса в створе Новозаводской улицы.

Собянин добавил, что за состоянием мостов следят специалисты ГБУ "Гормост", который является одним из старейших предприятий городского хозяйства столицы.

"С 2011 года каждое сооружение прошло различные виды ремонта. Среди них и объекты культурного наследия регионального значения –Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты", – указал мэр.

При этом реставрация Большого Каменного моста была выполнена всего за 14 месяцев, но движение транспорта и пешеходов не останавливалось. Специалисты провели комплексные работы с бережным сохранением всех исторических элементов. Помимо этого, был отреставрирован Ростокинский акведук, считающийся объектом культурного наследия.

Ранее стало известно, что в Москве окончена подготовка к возведению пешеходного моста, который соединит Мнёвниковскую пойму и Филевский парк. Полностью завершить работы планируется в 2027 году.

Протяженность сооружения составит около 200 метров, а ширина – почти 12 метров. Мост будет выполнен в серых оттенках с красными конструктивными акцентами.

