Собянин рассказал о системе лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Инфаркт и инсульт остаются одними из самых распространенных причин смерти в мире. Для снижения этих рисков в Москве выстроили эффективную систему оказания медицинской помощи – от профилактики до реабилитации, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в городе создали единую инфарктную сеть, которая объединяет 19 стационаров и инсультную сеть, включающую 13 стационаров и Морозовскую детскую больницу. Также внедрили маршрутизацию и оснастили медучреждения современной техникой.

Благодаря этому от момента прибытия бригады до начала операции в среднем проходит не более 40 минут. Количество спасенных пациентов с инфарктом выросло более чем в 2 раза, а смертность от инсульта снизилась на 15%. При этом срок восстановления после хирургического вмешательства сократился до 2–3 дней.

Особое внимание, уточнил градоначальник, уделяется комплексной реабилитации. Она начинается в первые 48 часов после поступления человека в стационар, что сводит к минимуму серьезные последствия и помогает быстрее восстановиться.

В приоритете у столичных врачей также ранняя диагностика. Горожане с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы наблюдаются специалистами по индивидуальной программе.

Почти 6 миллионов москвичей пользуются мобильной версией электронной медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО". С помощью приложения граждане могут записаться на прием. Также в нем указаны результаты анализов, МРТ, протоколы осмотров, назначения врачей и другое.