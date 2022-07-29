Собянин утвердил проект планировки новой дороги от ТТК до Московского скоростного диаметра

12:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве построят новую автомобильную дорогу протяженностью 3,5 километра, которая свяжет Третье транспортное кольцо с Московским скоростным диаметром. План данного проекта утвердил Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Магистраль длиной около 3,5 километра пройдет от Рижской площади вдоль путей Московского центрального диаметра (МЦД-2) и Октябрьской железной дороги до улицы Фонвизина. Далее в перспективе по ней можно будет выехать на Московский скоростной диаметр", – говорится в материале.
Также проект предусматривает строительство дополнительных съездов на ТТК, МСД, проспект Мира, Огородный проезд, 5-й, 7-й и 13-й проезды Марьиной Рощи, Валаамскую и Шереметьевскую улицы, улицы Веткина, Руставели, Гиляровского, Фонвизина, в Водопроводный переулок, а также местные проезды. Кроме того, специалисты проведут частичную реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети.
"По проекту построят и реконструируют около 15 километров дорог, а также обустроят 2,4 километра велодорожек. Кроме того, в планах построить подъездную дорогу с парковкой большегрузного транспорта для АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", – указано в сообщении.
Помимо прочего, на проспекте Мира появится надземный пешеходный переход, который свяжет транспортно-пересадочный узел "Рижская" с реорганизуемой территорией Рижского грузового двора. Также рядом с ТПУ установят новые светофоры, обустроят парковки такси и дополнительные наземные пешеходные переходы.
"Реализация проекта позволит создать дополнительную связь между крупными городскими магистралями – Третьим транспортным кольцом и Московским скоростным диаметром", – добавляется в сообщении.
Отмечается, что создание новой дороги оптимизирует схему движения транспорта на Рижской площади, улучшит транспортное обслуживание около 140 тысяч жителей Бутырского и Марьиной Рощи, а также позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть районов Марфино, Останкинского и Мещанского.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ над съездом с основного хода южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Рязанского на Волгоградский проспект в сторону МКАД. По словам специалиста, объект готов на 60%.
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