Новую школу хореографии и ИЗО построят на юго-западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Новая школа хореографии и изобразительных искусств появится в Ломоносовском районе на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

По словам мэра, в школе смогут обучаться как школьники, так и совсем юные москвичи. "На первом этаже будет живопись и скульптура, на втором − актовый зал, а на третьем − танцы". − уточнил Собянин.

В Ломоносовском районе построим школу хореографии и изобразительных искусств. В ней смогут заниматься школьники и малыши. На первом этаже будет живопись и скульптура, на втором - актовый зал, а на третьем - танцы. Построить здание планируем в 2020 году. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 июля 2018 г.

Мэр также отметил, что завершить строительство школы планируют в 2020 году.