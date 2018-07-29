Новую школу хореографии и ИЗО построят на юго-западе Москвы

29 июля, 14:44
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Новая школа хореографии и изобразительных искусств появится в Ломоносовском районе на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
По словам мэра, в школе смогут обучаться как школьники, так и совсем юные москвичи. "На первом этаже будет живопись и скульптура, на втором − актовый зал, а на третьем − танцы". − уточнил Собянин.
В Ломоносовском районе построим школу хореографии и изобразительных искусств. В ней смогут заниматься школьники и малыши. На первом этаже будет живопись и скульптура, на втором - актовый зал, а на третьем - танцы. Построить здание планируем в 2020 году.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 июля 2018 г.
Мэр также отметил, что завершить строительство школы планируют в 2020 году.
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