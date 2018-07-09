Школу с футбольным полем откроют в Солнцеве к осени

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Общеобразовательную школу на 550 учеников строят в Солнцеве. Дети начнут учиться в ней осенью, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Здание возведут на пересечении улиц Волынская и Авиаторов. Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, около учреждения появится футбольное поле со спортивными площадками. Последние получат безопасное резиновое покрытие.

"Возможно, именно здесь вырастут будущие чемпионы FIFA. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, Москва комплексно развивает каждый район: строится жилье, а параллельно – транспортная и социальная инфраструктура", – подчеркнул Кузнецов.

Внутри школу разделят на несколько функциональных зон. Кроме обычных классов, там предусмотрены компьютерно-лингвистическая лаборатория, кабинеты по естественным наукам с помещениями лаборантских и практикумов, мастерские по обучению основам домоводства и обработки дерева. Будут оборудованы спортивный зал, библиотека, медицинские кабинеты, актовый зал. По периметру здания высадят газон и организуют проезды для пожарной техники.

В Некрасовке к 1 сентября в эксплуатацию введут школу на 1,1 тысячи мест. Первый этаж отвели под учебные классы, игровые комнаты для группы продленного дня, административные помещения. Там также будут находиться кабинет химии с лаборантской, спортивный блок с хореографическим залом и столовая.

До конца когда в Москве ввести в эксплуатацию собираются 21 образовательное учреждение. Это 12 детских садов и девять школ, четыре из которых – начальные.