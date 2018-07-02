Школу на 1,1 тысячи мест откроют в Некрасовке к 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школу на 1,1 тысячи мест введут в эксплуатацию в Некрасовке к 1 сентября. Об этом сообщили в информационной службе Стройкомплекса.

По данным Мосгосстройнадзора, возведение четырехэтажной школы в районе Некрасовка близко к завершению. Там смогут обучаться 1,1 тысячи детей.

В настоящее время специалисты заканчивают отделочные работы и благоустройство территории школы-гиганта. Одновременно они занимаются сборкой мебели и установкой оборудования. Первый этаж отвели под учебные классы, игровые комнаты для группы продленного дня, административные помещения. Там также расположатся кабинет химии с лаборантской, спортивный блок с хореографическим залом и столовая.

На втором этаже школы решили разместить кабинет ИЗО, мобильный актовый зал с кладовыми для костюмов, декораций и музыкальных инструментов, а также большой спортзал. Третий этаж займут кабинеты иностранного языка и информатики, помещение для занятий музыкой и фотокиностудия. Кроме того, как уточнили в Мосгосстройнадзоре, на четвертом этаже будут находиться кабинеты для учеников старших классов, библиотека и интернет-клуб.

Отмечается, что в здании новой школы оборудуют два лифта, а для маломобильных учеников установят пандусы и тактильные указатели.

По словам главы Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, в ходе строительства на объекте провели 17 проверок, причем в пяти инспекциях участвовали представители Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС").

Как пояснили в ведомстве, в 2020–2021 годах в Некрасовке возведут еще две крупные школы. Одна из них будет рассчитана на 1,27 тысячи учеников, а вторая – на 1,15 тысячи детей. Кроме того, в этом году в Некрасовке построят четыре детских сада на 1,27 тысячи мест.