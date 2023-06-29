Собянин заявил, что карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете "Метро Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что около 5 миллионов пассажиров смогут отслеживать историю своих поездок онлайн. Для 1 миллиона школьников и студентов станет возможна покупка льготных абонементов без обращения в кассы, добавил градоначальник.



По словам Собянина, родители при необходимости смогут отслеживать перемещение своих детей на городском транспорте. Для этого нужно будет привязать карту москвича ребенка к своему личному кабинету.

1 июня правительство РФ одобрило указ о проведении эксперимента по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте. В настоящий момент испытывается механизм, позволяющий льготникам оформить виртуальную социальную карту.

До этого в столичном метро и МЦК начали тестировать виртуальную "Тройку". Пока сервис оценивается на станциях Кольцевой, Замоскворецкой линий и Московского центрального кольца. По словам заммэра города Максима Ликсутова, виртуальную "Тройку" можно выпустить в личном кабинете приложения "Метро Москвы".

В столичном метро и МЦК начали тестировать виртуальную "Тройку"