Собянин сообщил о присвоении статуса технопарка еще двум научно-инновационным площадкам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил о присвоении статуса технопарка еще двум крупным научно-инновационным площадкам. Ими стали телецентр "Останкино" и "Мосмедпарк" в Печатниках, заявил он в своем телеграм-канале.

По его словам, телецентр специализируется на разработке и производстве теле- и видеоконтента для российских каналов и медиаплатформ.

"В технопарке 78 компаний, где работают больше 2 тысяч человек. Ключевые резиденты – "Первый Канал", НТВ, "Матч ТВ" и многие другие", – подчеркнул мэр.

Он рассказал, что там планируется приобрести современное оборудование и модернизировать аппаратно-студийный комплекс. Сумма инвестиций составляет 1,4 миллиарда рублей.

"Мосмедпарк" занимается инновационной инфраструктурой и сервисами, которые предоставляет для компаний и производителей медицинских изделий. В данном технопарке находится 33 компании и около 340 работников, указал градоначальник столицы. Главными его резидентами являются ООО "ГЕМ", ООО "Амплитек" и ООО "Система-БиоТех".

Собянин добавил, что в "Мосмедпарке" планируется отремонтировать здания, модернизировать инженерную инфраструктуру и привести в порядок территорию.

Также он сообщил о присвоении компании-производителю смарт-карт "Инновационные карточные технологии" (Интехкард) статуса резидента технопарка "Калибр".

"В настоящий момент в столице действует 51 технопарк, в том числе 7 строящихся. В них размещены больше 2,2 тысячи компаний и создано больше 72 тысяч рабочих мест", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказывал, что в столице работают 21 технопарк и 210 коммерческих площадок, где юные москвичи познают современные профессии. Он отмечал, что молодежь изучает IT-специальности, основы дизайна, робототехнику и анимацию. Ребята младшего возраста учатся на простых моделях, а те, кто постарше, работают уже над серьезными продуктами.

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