Статус промкомплекса получили еще 6 предприятий столицы

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Шесть предприятий столицы получили статус промышленных комплексов, кроме того появился еще один технопарк. Решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы.

"На рассмотрение вынесено шесть заявок от компаний на подтверждение статуса промышленного комплекса, от одного технопарка и шести компаний на присвоение нового статуса", – заявил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Алексей Фурсин.

Новыми промышленными комплексами стали ПАО "НПО Наука", АО "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им.Н.А.Доллежаля", АО "БРПИ", ЗАО "Партнер Ф", ООО "МНПК Биотики", ОАО "НПО гидравлических машин" и ОАО "НПК Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи".

Свой статус подтверждают компании ОАО "Вимм-Билль-Данн", ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод", ООО "Дымовское колбасное производство", ОАО "Царицыно", ЗАО "Хлебозавод №28", ОАО "МТЗ Трансмаш".

Эти предприятия показали высокий темп роста по основным показателям, включая прирост выручки в 2016 году на 10 процентов, отметил Фурсин. Кроме того объем их накопленных инвестиций за пять лет вырос на 14 процентов. Один из важнейших показателей – средняя зарплата – вырос на 15 процентов, а фонд оплаты труда максимально вырос на 18 процентов, добавил чиновник.

Сергей Собянин поручил ежемесячно проверять технопарки и промышленные комплексы на соответствие требованиям.

"Не надо дожидаться, когда подойдет период подтверждения статусов, чтобы потом обнулили эти статусы. Надо постоянно вести мониторинг и работать с предприятиями, чтобы они выдерживали свои показатели, – заявил мэр. – Если они не выдерживают их сегодня, через несколько месяцев они тем более их не выдержат."

Ранее сообщалось, что в Москве работает более 60 предприятий, которые получили льготы в соответствии со статусом технопарка. Для них планируется ввести льготы: налоговые, земельные и имущественные. Главным условием предоставления этих льгот является высокий уровень заработной платы, для того, чтобы рабочие места на этих предприятиях предоставлялись для москвичей.