Выручка анимационных студий Москвы превысила 57 млрд рублей – Мэр

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Международный день анимации, который празднуется 28 октября, мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, как город поддерживает столичных мультипликаторов.

Как отметил Собянин, анимация – это одно из главных направлений развития креативной индустрии Москвы. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в столице зарегистрировано больше 75 процентов анимационных студий страны. По словам мэра, за три года их выручка составила более 57 миллиардов рублей.

Помимо этого, Собянин рассказал о том, как город поддерживает анимационную индустрию. Так, мэр напомнил, что в 2021 году студии "Союзмультфильм»"присвоили статус технопарк. Там появилась вся необходимая инфраструктура для сохранения старых анимационных техник и развития новых.

Статус технопарка также получил телецентр "Останкино", на базе которого работает около 40 компаний-резидентов, создающих теле- и видеоконтент. Им доступны компьютерная графика, инструменты виртуальной и дополненной реальности.

Также Собянин анонсировал 17-й Большой фестиваль мультфильмов, на котором с 27 октября по 7 ноября кинолюбители смогут увидеть Детскую внеконкурсную программу.

Ранее Собянин сообщил, что Москва готова принять международную выставку-форум "Россия". Международная выставка-форум пройдет на 67 объектах ВДНХ, будет задействовано 265 тысяч "квадратов". Форум состоится с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. На нем выступят регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании, которые представят результаты своей работы.