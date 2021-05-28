Здания ГМИИ имени А. С. Пушкина на Волхонке свяжут подземные пешеходные галереи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отдельные здания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина на Волхонке свяжут подземные пешеходные переходы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Малый Знаменский переулок на участке от Волхонки до Колымажного переулка, а также Колымажный переулок на участке между Волхонкой и Малым Знаменским переулком будет отреставрирован.

Согласно проекту, Малый Знаменский переулок на участке от Волхонки до Колымажного переулка станет пешеходной зоной, а в Колымажном переулке будут организованы одностороннее движение транспорта и парковочные места.

Ранее сообщалось, что в столице появится подземный переход через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе. Длина тоннельной части перехода составит около 83 метров. Кроме того, запланировано устройство трех прямых лестничных сходов. Первый будет располагаться на четной стороне Дмитровского шоссе, второй оборудуют на нечетной стороне, а третий сход обустроят на четной стороне улицы Яблочкова.