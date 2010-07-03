Собянин поручил увеличить продолжительность работы сиделок с ветеранами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поручил проработать вопрос увеличения количества часов обслуживания ветеранов сиделками до 10 часов в день. Такое заявление глава города сделал на заседании по подготовке к 75-й годовщине Победы в ВОВ.

С такой инициативой выступил председатель Совета Государственно-общественного объединения "Московский Дом ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных сил" Вячеслав Михайлов, передает Агентство "Москва".

"Делайте то, что просят", – обратился Собянин к столичному департаменту труда и социальной защиты населения. "До 10 часов так до 10 часов; если нужно увеличить количество сиделок, значит, увеличивайте количество сиделок. Нужны дополнительные ресурсы – определяйте их", – заключил мэр. Предложения должны быть озвучены уже на следующей неделе на заседании президиума столицы.

Московская услуга – "Служба сиделок" – помогает маломобильным фронтовикам. Ежегодно ею пользуются до 700 человек. Также в столице существует система "Тревожная кнопка": мобильные телефоны с крупными клавишами выдают ветеранам войны и труда. В любое время суток они могут связаться со специальным диспетчерским пунктом, где консультанты дают рекомендации, а при необходимости вызывают скорую помощь.

Ежегодно в честь годовщины Великой Победы москвичи — ветераны Великой Отечественной войны получают материальную помощь. Денежную компенсацию к празднику выплачивают инвалидам и участникам войны, труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда. В 2015-м, на 70-ю годовщину Победы, выплаты составили три, пять или 10 тысяч рублей. В 2016, 2017 и 2018 годах размер выплат сохранился на том же уровне.

Также московские ветераны, инвалиды войны и труженики тыла получают надбавки к пенсиям и пользуются льготами на некоторые городские услуги. Кроме того, столица предоставляет ежемесячные и единовременные выплаты отдельным категориям ветеранов.