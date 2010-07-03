Собянин пригласил москвичей на новую экспозицию музея Высоцкого

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на новую экспозицию Государственного музея имени Владимира Высоцкого на Таганке.
"Видел ее и рекомендую всем, кто хочет понять личность этого артиста, его эпоху и феномен немеркнущей популярности", – написал Собянин в своем микроблоге Twitter.
Мэр также отметил, что почти половина экспонатов – личные вещи барда, которые представлены широкой публике впервые. Кроме того, по словам Собянина, гостям музея теперь доступны в интерактивном режиме многочисленные аудио-, фото- и видеозаписи. Это художественные и документальные фильмы, записи спектаклей и песен.
Выставка открылась 24 января. Представлено более 650 предметов из числа личных вещей Высоцкого. В их числе – гитары, мемориальные предметы из коллекции Марины Влади, работы художника-карикатуриста Михаила Златковского, иконы.
Решение о создании музея Высоцкого в столице было принято в январе 1989 года. Он располагается на улице, которая с 2015 года носит имя артиста. Его сын Никита Высоцкий возглавляет музей. Реэкспозиция началась в феврале 2018 года, после 80-летнего юбилея артиста.
Это гитары, предметы из коллекции Марины Влади, работы карикатуриста Михаила Златковского, иконы из квартиры Высоцкого на Малой Грузинской улице. В новой экспозиции также много мультимедийных материалов. Можно послушать записи, посмотреть видео, полистать на тачскрине документы. pic.twitter.com/tE2R4Wft19
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