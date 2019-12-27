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Общество

16:37

Собянин поздравил артиста Николая Сличенко с 85-летием

мэр Москвы Сергей Собянин общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил художественного руководителя Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Николая Сличенко с 85-летием. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр города отметил, что для зрителей Сличенко является "олицетворением самобытной, необыкновенно музыкальной культуры цыганского народа". Собянин подчеркнул, что благодаря ему театр на протяжении долгих лет дарит публике прекрасные постановки.

"Легендарный актер, режиссер, певец и педагог, Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного искусства. Ваш невероятный талант и артистизм снискал Вам всенародную популярность", – сказал Собянин.

Николай Сличенко родился в 1934 году под Белгородом в семье оседлых цыган. В 1951 году стал участником театра "Ромэн", на сцене которого сыграл в постановках "Четыре жениха", "Грушенька", "Сломанный кнут", "Дочь шатров", "Родился я в таборе", "Горячая кровь" и других спектаклях.

В 1972 году актер окончил Высшие режиссерские курсы при Государственном институте театрального искусства имени Луначарского. С 1977 года по сей день он является главным режиссером театра "Ромэн".

Под его руководством были поставлены спектакли "Непоклонов", "Огненные кони", "Птицам нужно небо", "Братья" и другие. Зрители также видели его в фильмах "Трудное счастье" (1958), "В дождь и в солнце" (1960), "Свадьба в Малиновке" (1967) и других картинах.

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