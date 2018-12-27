Собянин подписал закон о штрафе в 5 тысяч рублей за неоплату парковки

Сергей Собянин подписал закон, который вводит штраф в размере пяти тысяч рублей за неоплату городской парковки. Документ был опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы. Ранее соответствующие поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях одобрили депутаты Мосгордумы.
Как сказано в новом законе, размер штрафа, который прежде был равен 2,5 тысячи рублей, решили повысить вдвое, чтобы он стал соразмерен плате за парковку. По мнению столичных властей, это позволит обеспечить "последовательную реализацию государственной политики и нормативного правового регулирования в области благоустройства в Москве".
С 15 декабря цены на парковку в центре столицы изменились. Теперь тарифы составляют от 80 до 380 рублей в час. Кроме того, время оплаты парковки сократили с 15 до пяти минут. Также на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Бесплатной парковка останется только по праздничным дням.
После введения новых тарифов время парковки сократилось втрое, сообщили в "АМПП". Теперь большее количество водителей могут найти свободное парковочное место. Изменения тарифов на парковку не затронули владельцев парковочных разрешений и льготников.
"Мосгорсправка": резидентное разрешение на парковку
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