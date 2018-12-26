Штраф за неуплату парковки в Москве увеличат вдвое

Штраф за неоплату платной парковки в Москве увеличили до 5 тыс. рублей

Мосгордума приняла закон об увеличении штрафа за неуплату парковки в Москве до пяти тысяч рублей.

"Мы повышаем штраф с 2,5 до 5 тысяч рублей, так как в настоящее время размер штрафа не несоразмерен стоимости стоянки на открытых парковках, которая составляет от тысячи до семи тысяч рублей за сутки", – сказала на заседании председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова, передает "Интерфакс".

Она также отметила, что данный законопроект направлен на борьбу со злостными нарушителями.

По мнению авторов инициативы, нынешний размер штрафа за неоплату парковки "не соответствует степени общественной опасности" таких действий, а также "принципу экономической целесообразности". Административный штраф в 2,5 тысячи рублей "несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках", подчеркнули в Мосгордуме.

Оставить автомобиль на сутки на платной уличной городской парковке обойдется водителю с сумму от 960 до 7 тысяч рублей, в зависимости от времени суток. Стоянка в капитальном паркинге стоит от 1,2 тысячи до 14,4 тысячи рублей (от 50 до 600 рублей в час), напомнили в городском парламенте. Как отмечается в законопроекте, парковочные услуги очень востребованы, поэтому стоимость парковки и размер административного штрафа за ее неоплату должны быть соразмерны друг другу.

С 15 декабря цены на парковку в центре столицы изменились. Теперь тарифы составляют от 80 до 380 рублей в час. Кроме того, время оплаты парковки сократили с 15 до пяти минут. Также на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Бесплатной парковка останется только по праздничным дням.

Теперь большее количество водителей могут найти свободное парковочное место. Изменения тарифов на парковку не затронули владельцев парковочных разрешений и льготников.