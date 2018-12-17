Время парковки в центре столицы сократилось в 3 раза после введения новых тарифов

Интенсивность пользования парковками после введения новых тарифов и правил увеличилась в три раза, сообщили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" ("АМПП").
Цены на парковку в центре столицы изменились с 15 декабря. Теперь тарифы составляют от 80 до 380 рублей в час. Также с 15 до 5 минут сократилось время оплаты парковки.
Изменения введены точечно по конкретным улицам, что не сказалось на владельцах парковочных разрешений и льготниках.
На 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Благодаря этому средняя продолжительность стоянки автомобиля сократилась с 4 до 1,3 часа.
Теперь большее количество водителей могут найти свободное парковочное место. К примеру, количество мест, где стояли машины местных жителей, увеличилось на 17%.
В АМПП отметили, что автомобили перестали ставить в несколько рядов, также сократилось количество машин, припаркованных на тротуарах. Выписано на 20% меньше штрафов по сравнению с воскресеньем прошлой недели.
О новых тарифах и зонах стоянки горожане могут узнать в приложении "Парковки Москвы" и на сайте "Московского паркинга".
С 15 декабря в Москве действуют новые тарифы и правила платной парковки
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