Новые тарифы на парковку начали действовать в Москве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

С 15 декабря в столице начали действовать новые тарифы на парковку. Изменения коснулись пяти процентов парковочных мест в центре Москвы.

С сегодняшнего дня минимальная стоимость парковки между Садовым и Бульварным кольцами составит 80 рублей в час. На более загруженных улицах будет дифференцированный тариф – 50 рублей за первые 30 минут, после – 150 рублей. На улицах внутри Бульварного тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

Максимальный тариф – в 380 рублей – установят на улицах возле "Москва-Сити", Тверской, Арбата и Патриарших прудов. А также на Петровке, Неглинной и в Романовом переулке. Загруженность парковок в этих местах превышает 100 процентов.

Кроме того, на оплату водителям теперь будет даваться всего 5 минут, а не 15 как раньше. Специалисты уверены, этого времени вполне достаточно, чтобы оплатить стоянку с помощью приложения или смс-сообщений.

Как ранее пояснил глава "Моспаркинга" Александр Гривняк, новые тарифы сформированы в зависимости от конкретной загрузки улиц. Цена изменится только днем, с 8 утра до 19 часов, ночью тариф остается прежним. Время на оплату парковки сократили с пятнадцати до пяти минут.

В ЦОДД рассказали, что стоимость парковки определяется не случайно. Она зависит от средней зарплаты в регионе, от места расположения. Кроме того, цена должна быть такой, чтобы до 25% мест всегда оставались свободными. Эксперты подсчитали, что водитель в среднем ищет парковку от 4 до 15 минут. В это время он тормозит поток и создает дополнительный трафик.

По словам Сергея Собянина, изменение стоимости парковки является в первую очередь способом регулирования числа автомобилей, едущих в центр. Мэр подчеркнул, что когда число парковочных мест заполняется более чем на 80 процентов, этот вопрос решается путем изменения цены для урегулирования числа машин.

В период с 31 декабря по 8 января парковка в столице будет бесплатной. Это касается всех улиц с платной парковкой, в том числе и попадающих с 15 декабря под действие новых правил оплаты.