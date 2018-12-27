Собянин поздравил сотрудников МЧС с днем спасателя

Собянин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Слова благодарности глава города выразил в Twitter.

С большой благодарностью поздравляю с профпраздником спасателей #МЧС. Тот редкий случай, когда хочется пожелать меньше работы. Это тяжелая служба, всегда на грани. И такие понятия как долг, дружба, семья здесь не пустой звук. Вот пример - потомственный пожарный Андрей Содомцев. pic.twitter.com/A9FcSCIenu — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 декабря 2018 г.



Мэр отметил, что понятия долга, семьи и дружбы для спасателей МЧС не пустой звук. "Редкий случай, когда хочется пожелать меньше работы. Это тяжелая служба, всегда на грани", – написал Собянин.

Указ об установлении 27 декабря Днем спасателя РФ был подписан в 1995 году. Дата связана с принятием Советом министров РСФСР постановления "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что за 28 лет существования ведомства его сотрудники спасли жизни двух миллионов человек. В ходе селекторного совещания в Москве он вручил государственные награды отличившимся сотрудникам министерства.