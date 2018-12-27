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12:27

Собянин поздравил сотрудников МЧС с днем спасателя

мэр Москвы Сергей Собянин общество безопасность

12:27

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Собянин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Слова благодарности глава города выразил в Twitter.


Мэр отметил, что понятия долга, семьи и дружбы для спасателей МЧС не пустой звук. "Редкий случай, когда хочется пожелать меньше работы. Это тяжелая служба, всегда на грани", – написал Собянин.

Указ об установлении 27 декабря Днем спасателя РФ был подписан в 1995 году. Дата связана с принятием Советом министров РСФСР постановления "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что за 28 лет существования ведомства его сотрудники спасли жизни двух миллионов человек. В ходе селекторного совещания в Москве он вручил государственные награды отличившимся сотрудникам министерства.

мэр Москвы Сергей Собянин общество безопасность

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