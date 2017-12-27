Инвестиции в основной капитал Москвы выросли за 7 лет на 70% – Собянин

27 декабря, 16:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Объем инвестиций в основной капитал столицы в реальном выражении увеличился на 70 процентов за семь лет, заявил Сергей Собянин.
Вопрос инвестиционной активности обсудили на Госсовете, рассказал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter. По его словам, инвестиции приблизились к двум триллионам в год. При этом Собянин напомнил о двух кризисах. Он подчеркнул, что показатель рос благодаря снятию административных барьеров и вложениям в инфраструктуру города.
В начале декабря столичные власти одобрили законопроект, отменяющий плату за снятие запрета на строительство или реконструкцию зданий, строений и сооружений в отношении земельных участков, используемых только для научной, производственной и промышленной деятельности. Ожидается, что нововведение привлечет значительные инвестиции в развитие свыше 50 московских предприятий. Кроме того, это поспособствует созданию новых производственных площадей и рабочих мест, увеличению объема выпускаемой продукции и росту налоговых поступлений в бюджет Москвы.
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