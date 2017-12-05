Власти Москвы усиливают поддержку промышленных предприятий

5 декабря, 15:47
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Правительство Москвы одобрило проект закона города Москвы "О внесении изменения в статью 7 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 "О землепользовании в городе Москве". Законопроект будет внесен в Московскую городскую Думу мэром Москвы.
Законопроект предусматривает отмену платы за снятие запрета на строительство или реконструкцию зданий, строений и сооружений – в отношении земельных участков, которые используются исключительно для осуществления научной, производственной и промышленной деятельности. Сейчас он составляет 80 процентов от кадастровой стоимости земельного участка.
По предварительным данным, нововведение привлечет значительные инвестиции в развитие более 50 московских промышленных предприятий, в том числе семь – обладающих статусом промышленного комплекса. Кроме того, реализация поспособствует созданию новых производственных площадей и рабочих мест, а также росту объема выпускаемой продукции и увеличению налоговых поступлений в столичный бюджет.
Весной 2017 года Сергей Собянин подписал документ, утверждающий правила землепользования и застройки в столице.
Правила землепользования и застройки – это второй по значимости градостроительный документ после генерального плана. ПЗЗ действует на всей территории Москвы кроме городских округов Троицка и Щербинки, а также территории инновационного центра "Сколково", для которых разрабатываются отдельные документы.
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