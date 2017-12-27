Собянин назначил нового замглавы департамента науки Москвы

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Сергей Собянин назначил нового заместителя руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы. Должность заняла Олеся Беленькая.

Служебный контракт с ней заключили на пять лет, говорится в распоряжении от 26 декабря, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы. Ранее Беленькая занимала пост начальника управления делами ведомства.

В декабря Собянин назначил глав управ Ярославского, Останкинского районов, а также района Лианозово. Первую должность занимает Сергей Киржаков, вторую, Геннадий Горожанкин, третью – Сергей Юрьев.

Мэр также переназначил Бориса Андреева зампрефектом СВАО, Артура Никитюка – зампрефектом ЦАО, а Людмилу Митрюк назначил на должность первого зампрефекта ЮВАО.

Контракты перезаключены с главой управы района Старое Крюково Людмилой Петровой, главой управы Бибирева Вадимом Бужгулашвили, а также Сергеем Пименовым в Южном Медведкове и Верой Горловой в Зюзине.