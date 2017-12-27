Собянин назначил нового замглавы департамента науки Москвы

27 декабря, 09:42
Фото: ТАСС/Стоян Васев
Сергей Собянин назначил нового заместителя руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы. Должность заняла Олеся Беленькая.
Служебный контракт с ней заключили на пять лет, говорится в распоряжении от 26 декабря, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы. Ранее Беленькая занимала пост начальника управления делами ведомства.
В декабря Собянин назначил глав управ Ярославского, Останкинского районов, а также района Лианозово. Первую должность занимает Сергей Киржаков, вторую, Геннадий Горожанкин, третью – Сергей Юрьев.
Мэр также переназначил Бориса Андреева зампрефектом СВАО, Артура Никитюка – зампрефектом ЦАО, а Людмилу Митрюк назначил на должность первого зампрефекта ЮВАО.
Контракты перезаключены с главой управы района Старое Крюково Людмилой Петровой, главой управы Бибирева Вадимом Бужгулашвили, а также Сергеем Пименовым в Южном Медведкове и Верой Горловой в Зюзине.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: