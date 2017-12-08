Собянин переназначил глав нескольких районных управ

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин переназначил действующих глав управ четырех столичных районов. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Контракты перезаключены с главой управы района Старое Крюково Людмилой Петровой, главой управы Бибирева Вадимом Бужгулашвили, а также Сергеем Пименовым в Южном Медведкове и Верой Горловой в Зюзине. Они останутся в этих должностях на срок полномочий мэра Москвы.

Собянин также назначил Юрия Никитенко на должность заместителя префекта Северо-Восточного административного округа сроком на три года.