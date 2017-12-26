Собянин назначил глав управ Ярославского и Останкинского районов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин назначил Сергея Киржакова на должность главы управы Ярославского района, а Геннадия Горожанкина – главой управы Останкинского района столицы. Соответствующие документы опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

"Назначить Киржакова Сергея Леонидовича на должность главы управы Ярославского района Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", – сказано в тексте документа о назначении Киржакова.

Сообщается, что ранее Киржаков был освобожден от должности главы управы Останкинского района. Теперь этот пост занял Горожанкин.

"Назначить Горожанкина Геннадия Михайловича на должность главы управы Останкинского района города с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", – сказано в распоряжении мэра.

Этот документ также освобождает Горожанкин от должности главы управы Ярославского района, которую он занимал с июля 2013 года.