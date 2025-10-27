Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший к Москве

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении четырех дронов, следовавших в сторону столицы. На месте падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

До этого мэр Москвы сообщил о ликвидации двух дронов, летевших на столицу. До этого силы ПВО сбили два украинских БПЛА, а также еще два перед этим.

Кроме того, в ночь на 27 октября был уничтожен еще один беспилотник. На месте падения обломков также ведут работы оперативные службы города.

Новость дополняется

мэр Москвыпроисшествиягород

