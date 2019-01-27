Мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким Владимира Черникова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова. Текст телеграммы был опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр назвал скоропостижную кончину Черникова огромной потерей для города. По словам Собянина, глава департамента регбезопасности зарекомендовал себя как "кристально честный, настоящий профессионал". Во время работы в правительстве столицы Черников "сумел сделать удивительно много для обеспечения безопасности москвичей и благоустройства города", напомнил мэр.

Среди достижений, связанных с именем Черникова, мэр особо отметил освобождение улиц города от незаконной рекламы, проведение таких знаковых мероприятий, как чемпионат мира по футболу и фестиваль "Круг света". "Память о Владимире Васильевиче Черникове навсегда сохранится в наших сердцах", − сказано в телеграмме.

Министр правительства Москвы Владимир Черников, возглавлявший департамент региональной безопасности и противодействия коррупции с 2016 года, скончался в ночь на 27 января. Предварительной причиной названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Главу ведомства похоронят на Троекуровском кладбище 29 января.